Ultimo aggiornamento 06-08-2022 10:52

Milan, l’idea di Maldini per il centrocampo spaventa i tifosi: web in fermento Secondo il Corriere della Sera, i rossoneri starebbero pensando al centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi: spaventa la richiesta di 25 milioni. Approfondimento 10:44

Mercato Milan: cosa è successo ieri venerdì 5 agosto 2022

Mercato Milan: tre le alternative per il colpo in difesa. Cutrone, possibile ritorno in Italia per l'ex Milan. Acerbi vuole una big: Milano o Torino nel suo futuro?. Milan, Pobega rinnova fino al 2027. Milan, De Ketelaere non basta: Pioli detta la lista di mercato. Mercato Milan, i tifosi temono la grande beffa a centrocampo. Pioli detta la linea di mercato: "Ecco cosa manca al Milan".