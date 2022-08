06-08-2022 10:44

Il Milan valuta nuove possibilità per il centrocampo. I rossoneri hanno dovuto fare i conti con alcune beffe di mercato nel corso di quest’estate. Maldini e Massara avevano messo nel mirino il centrocampista del Lille, Renato Sanches, ma la trattativa che sembrava ormai pronta ad essere chiusa è sfumata con il portoghese che ha preferito accettare la corte del PSG.

Milan: si valuta la pista Davide Frattesi

Il Milan è costretto a vagliare dunque altre opzioni per la linea mediana. Bennacer e Tonali hanno bisogno di un’alternativa in grado di dare profondità alla squadra nel corso di una stagione che si preannuncia molto lunga e complicata con anche il Mondiale di mezzo. Secondo il Corriere della Sera, l’agente di Davide Frattesi ha proposto il centrocampista del Sassuolo al Milan. Il giocatore sembra interessare a Maldini ma la richiesta del club neroverde di circa 25 milioni di euro, è considerata troppo alta soprattutto dopo l’affare per portare De Ketelaere a Milano.

Milan: rinnovato il contratto a Pobega

Il club rossonero si è cautelato firmando il rinnovo del contratto a Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 è tornato in rossonero dopo alcune stagioni in prestito ed il club ha deciso di firmare un rinnovo che lo legherà al Milan fino al 2027. Una scelta che non è piaciuta a tanti tifosi rossoneri che vedono questa scelta come la rinuncia a tornare sul mercato per un rinforzo sulla mediana.

Milan: la pista Frattesi non piace ai tifosi

La voce di mercato su Davide Frattesi però sembra non convincere i tifosi rossoneri, sia per il costo che per il valore del giocatore: “Se conosciamo un minimo Paolo Maldini, lo prende in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni e riscatto a 7. Altrimenti non arriva e menomale”. Per Mattia invece si tratta di una mossa completamente sbagliata: “Non serve”. Mentre Rino commenta: “Il prezzo si è abbassato. A 18 è fattibile ma sempre lì molto simile a Tonali e Bennacer”. Mentre Fed commenta: “Abbiamo sudato 7 camicie per pagare 35 milioni il colpo dell’anno e dovremmo spenderne 25 per Frattesi?

