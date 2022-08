04-08-2022 10:38

Dopo aver concluso l’affare Charles De Katelaere, il Milan ha fretta di concludere la sua campagna acquisti estiva. Per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli mancano all’appello un difensore e un centrocampista. L’attesa dell’allenatore rossonero sta per terminare.

Milan, per la difesa si punta a Diallo del PSG

Con la partenza di Alessio Romagnoli (Lazio) e l’incertezza riguardo al futuro di Matteo Gabbia (accostato alla Sampdoria), il Milan ha bisogno di un altro difensore per completare il proprio pacchetto difensivo.

Il nome più caldo sarebbe quello di Abdou Diallo, 26enne difensore in forza al PSG. Nazionale senegalese, nell’ultima stagione è stato poco impiegato (16 presenze totali) e potrebbe aver voglia di cambiare aria. Il club rossonero punterebbe ad un prestito con diritto di riscatto, così da aver modo di valutare il giocatore ed, eventualmente, acquistarlo definitivamente la prossima estate.

Milan, nessun dubbio sul centrocampista: Sarr

La decisione di Renato Sanches di firmare con il PSG (e tornare ad essere allenato dal suo ex mentore Christophe Galtier), ha costretto il Milan a cercare altri profili per il centrocampo. In pole position, al momento, ci sarebbe Pape Matar Sarr, 19enne di proprietà del Tottenham.

Ci sarebbero già stati dei contatti tra le due società e, al momento, si starebbe ragionando sull’eventuale formula dell’accordo. Il Diavolo spingerebbe per un prestito con diritto di riscatto mentre il club inglese preferirebbe un semplice prestito secco. Da capire poi le cifre del possibile accordo. Da ricordare che il nazionale senegalese piace a tanti altri club, tra cui anche la Roma di José Mourinho e l’Inter di Simone Inzaghi.

Milan, Maldini non vuole perdere altro tempo

Dopo aver perso diverso tempo per arrivare alla classica fumata bianca nella lunga trattativa con il Club Brugge per Charles De Katelaere, il Milan va di fretta. Paolo Maldini vuole dare a Stefano Pioli gli ultimi due tasselli del puzzle, così da permettergli di lavorare il più possibile con la rosa al completo.

La sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi per le scelte di mercato del Milan. Si attendono due colpi di mercato: un difensore e un centrocampista. C’è solo da pazientare per capire chi saranno.

