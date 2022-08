06-08-2022 10:18

Gli infortuni soprattutto in attacco tengono in ansia il Milan. I rossoneri si preparano a scendere in campo per l’ultima amichevole di questa strana estate. Oggi alle 19, i rossoneri scendono in campo contro il Vicenza con Stefano Pioli che vorrebbe mettere alla prova quella che dovrebbe la formazione titolare nel corso della stagione.

Milan: titolari in campo contro il Vicenza

Ad una settimana dall’esordio in campionato, è il momento di cominciare ad alzare i ritmi. Tutte le squadre stanno preparando la prima stagionale ed anche il Milan vuole arrivare nelle migliori condizioni possibili. Per questo motivo Stefano Pioli vuole provare la squadra titolare in vista della gara contro l’Udinese. Contro il Vicenza ci saranno Maignan in porta, la difesa composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, a centrocampo Bennacer e Tonali, ed in attacco Messias, Diaz e Leao, alle spalle dell’unica punta Giroud.

Milan: Origi rischia di saltare l’Udinese

Non sarà del match invece Divock Origi. Il calciatore belga, arrivato da svicolato dal Liverpool, è ancora alle prese con un infortunio che lo ha tenuto spesso fuori nel corso di questo ritiro. Anche contro il Vicenza il giocatore non sarà della partita e la sua presenza è in forte dubbio anche nel match di sabato prossimo contro l’Udinese.

Milan: i tifosi lanciano l’allarme

In attesa di scoprire Charles De Ketelaere, i tifosi del Milan speravano di poter vedere all’opera Origi ma il calciatore reduce da una lunga assenza anche sul finire della scorsa stagione non sarà a disposizione contro il Vicenza e rischia di saltare anche la prima di campionato. Per alcuni tifosi del Milan sembra un campanello d’allarme: “Ha saltato tutta la preparazione – dice Marcio – temo che lo vedremo in forma seria solo dopo il Mondiale. Che peccato”. Anche Antonio sembra pessimista: “Un altro come Lazetic, preso rotto e lo vediamo a gennaio”.

Mentre c’è Fabio che prova ad abbassare i toni: “Strano, qualcuno pensava davvero che dopo tre mesi di stop e senza preparazione potesse andare in campo per miracolo”. E ancora: “Ora comincia il circo. Nelle mani di Osti questo non vedo il campo fino a Natale”.