Mercato Milan, i tifosi temono la grande beffa a centrocampo

Dopo aver visto fallire la trattativa per Renato Sanches, passato al PSG, il Milan continua a lavorare per mettere a disposizione di Stefano Pioli un centrocampista “fisico”, in grado di sostituire Frank Kessie.

Milan, Maldini pensa a Sarr per il centrocampo

Secondo Tuttosport, in cima alla lista di Paolo Maldini rimane Pape Matar Sarr, 19enne talentuoso mediano senegalese del Tottenham, che nella scorsa stagione ha militato il Ligue 1, nel Metz.

Il Milan blocca Bakayoko

Gli Spurs mirano al prestito secco, il Milan però non ha interesse in operazioni che non gli diano la possibilità di riscattare e quindi tenere in futuro il giocatore. L’unica cosa certa è che fino a quando la situazione non si sbloccherà, il Milan terrà congelata la partenza di Tiemouè Bakayoko: solo con l’ingresso di un altro centrocampista il Milan rispedirebbe il centrocampista al Chelsea, terminando anzitempo il prestito biennale iniziato nella scorsa estate.

I tifosi del Milan temono la grande beffa

E in questo momento la grande paura per i tifosi del Milan è rappresentata proprio dalla possibilità che sia Bakayoko il “rinforzo” per Pioli a centrocampo. “Bakayoko se fa 15 presenze deve essere riscattato per forza dal Chelsea a un costo ed uno stipendio assurdo. Cioè lui resta e poi facciamo andare via a zero gli altri…”, si lamenta Teo su Facebook.

“Ci sta provare ad arrivare a Sarr, ma spero non sia solo un tentativo per risparmiare e poi rifilarci Bakayoko per tutta la stagione. Serve il mediano, punto”, aggiunge categorico Marco. “Sarr sarebbe un grande acquisto, come Renato Sanches. Su Bakayoko meglio che non mi esprima”, scrive Ruben. Marco D. ha fiducia in Maldini: ”Non saranno fatti acquisti a caso, o viene qualcuno di serio, ma davvero serio, oppure si pensa alla prossima finestra… Se deve arrivare qualcuno per fare numero mi tengo Bakayoko”.

Ma le sue parole provocano la reazione degli altri tifosi, come Mario: “Ti tieni Bakayoko? Ma cosa ha fatto per meritarsi di restare?”. Alex è infuriato: “Ma comprare qualcuno no? Con Sanches e Ziyech non ci fermava più nessuno! E bastava pagare!”.

