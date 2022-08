05-08-2022 11:25

Il Milan non ha ancora concluso la propria campagna acquisti. Stefano Pioli è stato chiaro in merito: mancano due tasselli per completare la rosa rossonera in vista della stagione che sta per partire. Il duo Maldini-Massara è già all’opera per accontentare l’allenatore dei Campioni d’Italia in carica

Milan, Pioli vuole giocatori esplosivi e intelligenti

Le parole di Stefano Pioli alla Gazzetta dello Sport non lasciano dubbi sui profili che il Milan sta cercando sul mercato: “Sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista. Non vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia, anche perché un altro Kessié non c’è. Ci servono due caratteristiche: esplosività e intelligenza”.

Indicazioni che il duo Maldini-Massara conosce già da tempo. Infatti, come ha dimostrato l’operazione Charles De Ketelaere, la società rossonera opera sul mercato con molta accortezza e non pensando a giocatori da instant team come stanno facendo altri top club.

Milan, per la difesa si punta a Diallo del PSG

Per il ruolo di difensore, il nome il pole position è quello di Abdou Diallo, 26enne in forza al PSG. Il nuovo allenatore del club parigino Christophe Galtier non lo considera un uomo chiave del suo schieramento e, quindi, potrebbe essere lasciato andar via.

Il difensore senegalese è molto duttile, quindi potrebbe essere d’aiuto a Stefano Pioli per far riposare, a turno, i suoi titolari. Il Diavolo starebbe provando a trovare un accordo con il PSG sulla base del prestito con diritto di riscatto (e, se possibile, con parte dello stipendio pagato dalla società parigina).

Milan, Sarr ma non solo per il centrocampo

Più complicata la scelta del centrocampista che, numericamente, dovrà prendere il posto di Franck Kessié (ora al Barcellona). Pape Mate Sarr, giovane stella di proprietà del Tottenham, è in pole position ma la trattativa non pare semplice. Gli Spurs sembrano orientati solo al prestito secco, il Milan vorrebbe almeno un prestito con diritto di riscatto.

Ci sarebbe un’altra opzione che porterebbe a Jean Onana, centrocampista 22enne in forza al Bordeaux. Il club francese, forte di un contratto di cinque anni firmato dal camerunese lo scorso anno, non ha intenzione di lasciarlo andare facilmente. Toccherà al duo Maldini-Massara trovare una soluzione.

