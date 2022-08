Milan, Pioli scatena i tifosi: sul web è già derby

05-08-2022 10:40

E’ risaputo che restare sul trono sia più difficile che conquistarlo: ma l’impresa non spaventa né Pioli né la squadra del Milan. Il tecnico rossonero fresco Campione d’Italia sa che la strada sarà piena di insidie, che le rivali si stanno rinforzando, ma allo stesso tempo è ben consapevole, sulla scorta di quanto fatto, che il Milan sarà all’altezza della situazione. Il nuovo arrivato De Ketelaere, la “fame” di vittoria intatta, l’atteggiamento da tenere, il livello di competitività della serie A che si alza, la Champions: Pioli ha parlato di questo ed altro alla Gazzetta dello Sport.

Pioli: questo Milan è coinvolgente

“In Champions faremo tesoro dell’ultima esperienza – ha detto Pioli – allenare questi ragazzi è coinvolgente, l’altro giorno ho dovuto fermarli io perché andavano troppo forte. Puoi comprare i migliori giocatori ma la differenza la fanno l’organizzazione, la voglia, lo spirito. L’anno scorso mi pareva strano che non ci tenessero in considerazione e infatti lo abbiamo sfruttato a nostro favore. Già dal primo giorno di ritiro pensavamo di poter vincere. Preoccupato dalle avversarie? No, perché noi per primi siamo più forti di un anno fa”.

I tifosi del Milan entusiasti

Parole di chi ormai ha rotto gli indugi ed è consapevole della propria forza, di quanto il livello si sia alzato in maniera tale, da non poter più nascondersi. Un atteggiamento che piace ai tifosi rossoneri, e che d’altro canto scatena anche le reazioni dei “cugini” interisti. Insomma, siamo ad agosto ma è già derby di Milano. Giuseppe chiarisce da subito le intenzioni dei fan rossoneri: “Grande mister da campioni d’Italia siamo la squadra da battere, il resto rosica e muti”. E Moshen replica: “Hai vinto lo scudetto più ridicolo della storia e quest’anno tornerai alla normalità. I miracoli sono finiti”. Beppe interviene: “Il tifoso medio esalta la Roma e poi tratta la squadra campione d’Italia, che negli ultimi due anni e mezzo ha fatto più punti di tutte le altre, come una squadra ridicola. Ok.”.

Sul web è già derby Milan-Inter

Ma l’esaltazione rossonera per lo Scudetto vinto appena due mesi fa non è ancora finita, come evidenzia Daniele: “Hai ragione mister, essendo che noi siamo quei miracolati del Leicester d’Italia, dobbiamo intanto puntare alla salvezza, poi se Oliviero dovesse girarsi di nuovo…”. Ed Ernesto lancia notevoli frecciate ai cugini dell’Inter: “Sono d’accordo, anche se non siamo ancora ai livelli dell’Inda. Con Dybala e Bremer sono loro la squadra più forte dell’universo e lo dimostreranno quest’anno vincendo la Champions in assoluta scioltezza…”. Jacopo è più pragmatico: “Ci siamo solo rinforzati. È la stessa squadra che ha vinto lo scudetto con l’aggiunta di altri. Il ragionamento non fa una piega”.

I tifosi del Milan pronti alla sfida

Anche Michele la butta sull’ironico: “Quest’anno, con un po’ di fortuna, ci salveremo con due tre giornate d’anticipo… E’ inutile, non possiamo competere contro le corazzate Inter e Juve che hanno soldi da investire e dirigenti all’altezza… Forza, mettiamoci il cuore in pace!”. Mentre Giorgio tira acqua al mulino nerazzurro: “Non so a quale santo sei devoto ma non sperare nei regali del campionato scorso”. E Simone accusa: “secondo me i miracolati sono gli Interisti, hanno vinto uno scudetto solo perchè c’erano gli stadi vuoti senza pressione. e danno dei miracolati a noi”. Conclusione salomonica di Barone: “discorso giusto ma anche sbagliato, sicuramente il Milan da campione in carica e con altri rinforzi è la favorita, ma le altre squadre sono tutte delle incognite, quindi difficile da dirsi, il campo saprà dirci meglio”.

