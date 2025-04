Djokovic ora è un caso: "Fan***o il tennis”. Il duro sfogo in allenamento a Madrid avvicina il ritiro?

Tanta, tantissima frustrazione per Novak Djokovic, protagonista durante un allenamento di un durissimo sfogo che alimenta i dubbi sulla sua volontà di continuare a giocare

Abituato a vincere, anzi, a stravincere, la situazione in cui si trova da un anno a questa parte Novak Djokovic è inedita per il campione serbo, che non conquista un titolo dalle Olimpiadi di Parigi e non vince un torneo del circuito maggiore addirittura dal 2023. Una situazione inevitabilmente frustrante per l’uomo dei record, il quale si è duramente sfogato durante una sessione d’allenamento al Masters 1000 di Madrid.

Il periodo complicato di Nole

Quello che sta attraversando ormai da un anno a questa parte Novak Djokovic, è forse il periodo più complicato della sua incredibile carriera. L’uomo dei record nel tennis, a eccezione dell’incredibile trionfo alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, non conquista un titolo dalla fine della stagione 2023. Un’eternità per uno come lui abituato a una media di più di cinque titoli vinti a stagione.

Le motivazioni dietro il calo di Nole, che comunque non è certo scomparso dai radar come testimonia la quinta posizione nel ranking, sono ovviamente tante, a partire dall’esplosione di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e dall’inesorabile passare degli anni e tutte le problematica che l’età si porta dietro, come acciacchi e condizione fisica sempre più precaria rispetto al passato. Ma per uno come Djokovic accettare tutto ciò non deve comunque essere facile.

Soprattutto perché Nole sa di essere ancora competitivo, come dimostrato agli Australian Open dove fu lui a eliminare Alcaraz nei quarti e recentemente a Miami, dove si è spinto in finale, salvo poi arrendersi a Jakub Mensik, sconfitta che potrebbe inoltre averne minato ulteriormente le sicurezze. Risultati che però ora arrivano con minore continuità rispetto al passato e che spesso sono inframezzati da cocenti eliminazioni al primo turno come quella rimediata a Montecarlo.

Lo sfogo in allenamento

Tutta questa situazione ovviamente sta comportando non poca frustrazione in Djokovic. Frustrazione che il campione serbo ha liberato durante una sessione di allenamento con Arthur Fils al Masters 1000 di Madrid con un pesantissimo sfogo: “Fan***o questo sport, fan***o il tennis, fan***o tutto”.

Sabato la sfida con Arnaldi, ma con che motivazione?

A Madrid Djokovic farà il suo esordio sabato 26 aprile contro il nostro Matteo Arnaldi, vincente giovedì contro Borna Coric. Lo sfogo in allenamento solleva però dubbi sulle reali motivazioni di Djokovic, che punta si al titolo numero 100 in carriera, ma che sembrerebbe anche essere stufo della condizione in qui si trova, ovvero quella – quando non viene eliminato ai primi turni, cosa ormai non più rara come un tempo – di riuscire ad arrivare in fondo nei tornei importanti, ma poi arrendersi sempre a qualche nuovo giovane in rampa di lancio, come successo all’Australian Open 2024 contro Sinner, a Wimbledon 2024 contro Alcaraz, a Shangai 2024 ancora contro Jannik e di recente a Miami contro Mensik.

Certo, non bisogna correre il rischio di dare troppo peso a uno sfogo in allenamento, anche perché questo non è certo un evento raro nella carriera di Djokovic. Le parole però sembrano evidenziare una certa insofferenza nei confronti del tennis in questo momento, una mancanza di motivazione che potrebbe anche essere venuta meno dopo aver visto i suoi tre storici rivali (Federer, Murray e Nadal) ritirarsi uno dopo l’altro nelle ultime stagioni. Nole continua a lottare contro l’età, gli acciacchi e il nuovo che avanza, ma la domanda a questo punto è una: per quanto riuscirà ancora a farlo senza ottenere nulla in cambio, senza assaporare il successo che fino a poco fa era il suo pane quotidiano?