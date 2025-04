Madrid, Arnaldi fa pace con la terra e si regala l'idolo Djokovic: Coric ko. Eliminate Cocciaretto e Bronzetti

Vittoria scacciacrisi per Arnaldi, che al Masters 1000 di Madrid supera Coric, ottiene il primo successo su terra nel 2025 e si regala la prima sfida a Djokovic

Dopo le sconfitte all’esordio rimediate a Montecarlo e Barcellona è finalmente arrivata la prima vittoria sulla terra rossa nel 2025 per Matteo Arnaldi. L’azzurro classe 2001 ha infatti battuto in rimonta per 4-6 6-4 7-5 Borna Coric al termine di una lunga battaglia al debutto nel Masters 1000 di Madrid, regalandosi così un’affascinante sfida contro Novak Djokovic. Eliminate invece Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Arnaldi prima soffre, poi ribalta Coric

Quella tra Matteo Arnaldi e Borna Coric non è certamente una sfida tra due giocatori che stanno attraversando il loro momento miglior della carriera, ma piuttosto quella tra due che dopo un periodo difficile hanno bisogno di una vittoria per rialzarsi, il che da vita a un match di fatto molto equilibrato.

Ad aggiudicarsi il primo set è Coric, che dopo aver salvato una palla break nel quarto gioco, ha strappato la battuta ad Arnaldi in quello successivo, mantenendo il vantaggio fino al termine del parziale. Ma l’azzurro non è certo uno che molla facilmente e infatti in apertura di secondo set è bravo a salvare tre palle break, che se convertite avrebbero potuto sancire la fine del match. Matteo poi non sfrutta le chance in suo favore di strappare la battuta al croato ma non demorde e nel decimo gioco trova il break decisivo che gli consegna il parziale e porta il match al terzo.

Terzo set dove è ancora Coric a procurarsi le prime due chance di rompere l’equilibrio, trovando però la pronta reazione di Arnaldi che le annulla con il servizio. L’azzurro poi si dimostra più cinico trovando alla prima occasione un break che gli permette di andare a servire per il match. Matteo paga però un passaggio a vuoto e viene rimontato dal croato. Quando il match sembra ormai destinato al tie-break, nel dodicesimo game Arnaldi obbliga Coric ai vantaggi e poi, ancora una volta alla prima occasione, converte l’unico match point in risposta per chiudere l’incontro sul 4-6 6-4 7-5.

Arnaldi si regala Djokovic

Quella conquistata contro Coric è la prima vittoria sulla terra rossa nel 2025 per Arnaldi dopo le sconfitte arrivate entrambe al terzo set contro Richard Gasquet a Montecarlo e Sebastian Korda a Barcellona. Una vittoria che regala ad Arnaldi la possibilità di affrontare per la prima volta in carriera l’idolo Novak Djokovic, che debutterà al Masters 1000 di Madrid proprio contro l’azzurro in virtù del bye al primo turno garantito a tutte le teste di serie.

Bronzetti e Cocciaretto salutano

Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, che dopo essere stata ripescata come lucky loser in seguito alla sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni si è arresa subito alla n°99 al mondo Yuliia Starodubtseva con il risultato di 7-6 6-4. Fuori anche Lucia Bronzetti, che non è riuscita a ripetersi dopo l’impresa contro Naomi Osaka, perdendo con il risultato di 6-4 6-3 contro la vincitrice degli ultimi Australian Open Madison Keys.