Lukaku accende il derby col Milan: il video virale sul web

15-07-2022 11:04

Romelu Lukaku sa che ha qualcosa da farsi perdonare dai tifosi dell’Inter. Il mondo nerazzurro è stato felice di riabbracciarlo, ma sono ancora molti gli interisti che gli rinfacciano la sua “fuga” al Chelsea nell’estate di un anno fa.

Lukaku accende il derby col Milan

Anche per questo motivo, probabilmente, Lukaku ha speso parole d’amore nei confronti dell’Inter durante la cerimonia di presentazione delle nuove maglie dei nerazzurri, tenuta ieri a Milano. “Sono felice di essere tornato all’Inter, farò di tutto per rivincere lo scudetto”, ha dichiarato Lukaku, che poi s’è trasformato in capo-tifoso, incitando gli interisti e intonando cori da stadio.

Il coro contro il Milan di Lukaku

Immancabile la stoccata al Milan campione d’Italia: a un certo punto Lukaku ha preso il microfono e ha invitato i tifosi a cantare “chi non salta rossonero è”. Gli interisti hanno immediatamente risposto, facendo sorridere Lukaku.

Il video di Lukaku virale sul web

Il video della “performance” dell’attaccante è finito presto sul web, scatenando le reazioni anche dei tifosi rossoneri. “Che tristezza… solo perché al Chelsea ha fatto pena e non gli hanno dato importanza ora si è riscoperto un super nerazzurro! Tristi gli ‘intertristi’”, commenta su Twitter il tifoso milanista Antonio. “‘Chi non salta campione d’Italia è!’ sarebbe stato più corretto, ma vabbè”, ironizza Domenico, ricordando agli interisti chi ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione.

“Voilà ed ecco il popolo calcistico che con un coro dimentica il grosso torto subito. E Lukaku è subito eroe”, sottolinea Federico. “Felice come un bambino che realizza il suo sogno, giocare nella sua squadra del cuore… ahahhaah”, aggiunge Katia. “Far partire un coro contro la prima squadra di Milano era il suo sogno fin da bambino… Realizzato!”, punge Angelo.

“Del resto luglio è il mese più bello per gli interisti, se non si fanno adesso ‘ste cose, quando si fanno…”, scrive Aldo. Alessio, invece, apprezza anche il coro di Lukaku: “Ma quanto è bello il derby di Milano. In questi anni di deriva del calcio italiano. Indifferentemente per chi si fa il tifo… Teniamocelo stretto”.