Inter, senti Lukaku: "Ho fatto male ad andare via"

14-07-2022 23:21

Solo uno spezzone di amichevole giocata contro il Lugano, ma Romelu Lukakuha già potuto riassaporare cosa significhi giocare per l’Inter. Assieme ai suoi vecchi compagni di squadra, poi lasciati nell’estate 2021 per trasferirsi al Chelsea. Scelta che il gigante belga ancora non si perdona: “Questa è la mia più grande sfida sportiva, perché ho fatto male ad andare via. Era giusto tornare e sono contento di indossare nuovamente questa maglia. Vogliamo vincere ancora” – le parole di Lukaku durante la cerimonia di presentazione delle nuove divise ufficiali nerazzurre.



Alla cerimonia, tenutasi nel cuore di Milano e aperta ai tifosi, Lukaku ha potuto riabbracciare una parte della tifoseria, che sembra avergli perdonato il tradimento di neanche 12 mesi fa. Il centravanti ha poi aggiunto: “Sono felice di essere tornato all’Inter, farò di tutto per rivincere lo scudetto”.



Tra i giocatori presenti anche il gemello del gol del belga, Lautaro Martinez, osannato dai tifosi nerazzurri: “Sono contento di essere rimasto all’Inter. Sarà sicuramente una stagione impegnativa, ma siamo pronti per ritornare a vincere”.



Insomma: gli attaccanti di Inzaghi a metà luglio hanno già fame di gol e di vittorie. Un segnale più che positivo per i tifosi di fede interista, che hanno rivolto ‘preghiere’ a Milan Skriniar, da settimane dato per partente in direzione Paris Saint-Germain.