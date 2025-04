Milan, paradosso derby: sempre meglio dell'Inter e Conceiçao cancella il sogno triplete di Inzaghi

Al peggiore campionato degli ultimi 10 anni corrisponde una serie di risultati clamorosi nelle sfide con i nerazzurri. E anche la speranza europea è ancora viva

Nella stagione del peggior campionato degli ultimi 10 anni il Milan si scopre una macchina da derby: la vittoria per 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia certifica la superiorità stagionale dei rossoneri negli scontri diretti con l’Inter e cancella il sogno del triplete della squadra di Simone Inzaghi. Mentre la speranza dell’Europa League resta viva.

Il Milan cancella il sogno triplete dell’Inter

Il Milan peggiore degli ultimi 10 anni è imbattibile per la grande Inter che sognava il triplete: è questo il grande paradosso della stagione rossonera e, anche, nerazzurra. Il 3-0 nella semifinale di Coppa Italia chiude un ciclo di derby quasi perfetto per il Milan e da puro incubo per la squadra di Simone Inzaghi. Ma più che per le statistiche, il rammarico dell’Inter è legato al tramonto definitivo del sogno triplete, impossibile da completare senza la Coppa Italia.

Milan re dei derby: i numeri

Aver negato all’Inter il triplete è una delle rare soddisfazioni che il Milan si è preso in questa stagione. Le altre sono legate principalmente agli altri derby: lo score stagionale parla di 5 confronti con 3 vittorie rossonere e 2 pareggi, con 10 gol segnati e 5 subiti dai rossoneri. L’epopea è iniziata col 2-1 in campionato del 22 settembre firmato dal Milan di Paulo Fonseca e dalla rete all’89’ di Gabbia – la prima sconfitta stagionale dell’Inter – , seguito poi dalla clamorosa rimonta del neo arrivato Sergio Conceiçao nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh, coronata dalla rete del 3-2 di Abraham al 93’.

L’Inter ha poi evitato il terzo k.o. nel derby di ritorno (1-1 con gol di Reijnders e De Vrij, a segno al 93’) e nell’andata della semifinale di Coppa Italia, terminata con lo stesso risultato (a segno Abraham e Calhanoglu). Infine, però, è arrivato il 3-0 di stasera nel segno di Luka Jovic.

Milan tiene viva la speranza dell’Europa League

Ma l’importanza nel successo nel derby di stasera va oltre il sentimento di rivalsa nei confronti dell’Inter: grazie al successo di stasera il Milan può continuare a cullare la speranza di partecipare alla prossima Europa League.

La qualificazione che pare ormai impossibile da raggiungere in campionato – la Lazio 6a è a +8 sui rossoneri – potrebbe essere centrata vincendo la Coppa Italia nella finale contro Empoli o molto probabilmente Bologna. Un avversario forte, in forma e pericoloso, ma che il Milan re stagionale dei derby non può sperare di non battere.