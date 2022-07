Milan, prosegue la trattativa per De Ketelaere: il ragazzo insiste, serve affondare il colpo Il giocatore belga classe 2001 Charles De Ketelaere continua a spingere per vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Il Milan ha presentato la sua proposta, il Bruges chiede 35 milioni fissi ma davanti a questo scenario, ossia a questa piccola forzatura da parte del calciatore, tutti sperano che il club belga ceda e accontenti il giocatore. Vai all'articolo 10:24

Milan, non si molla De Ketelaere: ecco la mossa dei rossoneri

Prosegue la telenovela De Ketelaere - Milan. Nelle prossime ore però potrebbe esserci la svolta definitiva per il trasferimento del trequartista che Pioli aspetta. Sicuramente, anche il Milan sembra disposto a fare qualunque cosa per regalare De Ketelaere a Stefano Pioli : nelle prossime ore infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri faranno un nuovo tentativo, alzando leggermente la loro offerta da 32 milioni di euro per il giovane trequartista belga.Approfondimento10:28