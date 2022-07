25-07-2022 14:40

Non è un matrimonio che s’ha da fare quello tra il Milan e Renato Sanches, giocatore che verosimilmente la prossima stagione non vestirà la maglia rossonera.

Renato Sanches, un futuro lontano dal Milan

Stando infatti a quanto riferito oggi da Sportmediaset, il centrocampista lusitano avrebbe trovato l’accordo col PSG per un contratto da 5 milioni a stagione, una cifra ben superiore ai 3 messi sul piatto dal “Diavolo”.

La chiusura dell’affare con conseguente ufficializzazione del colpo dovrebbe arrivare entro la giornata di mercoledì.

La prima alternativa del Milan a Renato Sanches

Il Milan nel frattempo, sfumato esattamente come Botman quello che era uno dei propri piani A per la campagna di rafforzamento, ha già iniziato a virare su altri profili per rimpolpare la mediana.

In quest’ottica è da registrare il forte interessamento dei rossoneri per Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 dell’Aston Villa (valutato circa 20 milioni di euro) che sarebbe salito in cima alle preferenze di Maldini e Massara i quali però, per averlo, dovranno vincere la concorrenza di Barcellona, del solito PSG e di altri club inglesi.

Milan, non solo centrocampo

Parallelamente alla questione centrocampista e alla telenovela riguardante Charles De Ketelaere, il Milan cercherà di portare avanti con successo la trattativa con il difensore del Tottenham Japhet Tanganga.

In questo caso i rossoneri sono in vantaggio rispetto a Everton e Valencia perché hanno la preferenza del giocatore ma devono trovare ancora la giusta formula e il giusto compromesso economico per chiudere un acquisto di prospettiva che certamente porterebbe forze fresche e vitalità a tutto il reparto arretrato.

