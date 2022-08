Ultimo aggiornamento 05-08-2022 08:27

Mercato Milan: cosa è successo ieri giovedì 4 agosto 2022

Milan, Diallo primo obiettivo per la difesa. Milan, arriva il giovanissimo Hugo Cuenca. Milan, sfuma Chukwuemeka: ufficiale al Chelsea. Milan, i retroscena per De Ketelaere: "È stata una battaglia". Milan, Ziyech è la priorità di una big inglese. Milan, Pioli avrà difensore e centrocampista: doppio colpo in arrivo. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Kostic, Raspadori e Tanganga.