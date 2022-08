05-08-2022 22:17

Dopo la partenza di Alessio Romagnoli, accasatosi alla Lazio, il Milan, adesso che Simon Kjaer è pienamente recuperato dal grave infortunio al ginocchio dello scorso dicembre, necessita comunque di un altro centrale difensivo e le alternative sono almeno tre.

Mercato Milan: per la difesa Diallo in pole position

In pole position c’è il franco-senegalese del Paris Saint-Germain Abdou Diallo, ma la trattativa con i parigini non è per niente facile, dato che sono disposti a lasciarlo andare via in prestito ma con l’obbligo di riscatto, mentre i due guru del mercato rossonero Paolo Maldini e Frederic Massara non vogliono andare oltre il diritto di riscatto. In ogni modo le due parti continueranno la trattativa.

Milan: i rossoneri non mollano Tanganga e N’Dicka

Anche per l’inglese del Tottenham Japhet Tanganga la pista resta aperta ma anche qui il nodo è la formula dell’acquisto. Ma il Milan non molla neanche l’ipotesi Evan N’Dicka, francese dell’Eintracht Francoforte: secondo la Bild infatti ci sarebbe stata una videochiamata tra Maldini e il difensore, ma il club tedesco vuole 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

Milan: a centrocampo Pobega rinnova e spunta un nome nuovo

Per quanto riguarda il centrocampo, è arrivata la notizia del rinnovo fino al 2027 di Tommaso Pobega, tornato dal prestito al Torino. Ma il Milan sembra avere trovato il sostituto ideale di Franck Kessie, andato al Barcellona, e cioè il 22enne camerunese del Bordeaux Jean Onana, da non confondere con il portiere dell’Inter André. Lo scout rossonero Geoffrey Moncada lo ha consigliato a Maldini e Massara e la sua quotazione è sugli 8-9 milioni di euro, che sarebbe in linea con il budget rossonero.

