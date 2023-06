Mercato Milan, i rossoneri seguono Luka Romero e Balogun: Furlani tenta il doppio colpo di mercato, Chukwueze apre all’approdo a Milano

Inizia a scaldarsi il mercato dei rossoneri, dopo l’addio di Massara e Maldini, Giorgio Furlani traccia l’elenco dei giocatori più appetibili per il nuovo progetto rossonero: l’attacco il primo reparto da sistemare

15-06-2023 11:57

L’era della coppia Maldini Masserà è terminata ed il Milan continua a programmare e progettare il futuro. Da quando il direttore sportivo rossonero ed il direttore dell’area tecnica hanno lasciato Casa Milan e Milanello, il nuovo amministratore delegato del Milan – Giorgio Furlani – sta gettando le basi per il futuro dei rossoneri. Il dirigente di Elliott avrebbe individuato tre profili offensivi per provare a migliorare il reparto d’attacco del Milan che, dopo l’addio di Ibra ed un futuro non più certo per Origi e Rebic, inizia ad essere sempre più risicato.

L’attaccante: Folarin Balogun

Il Milan è alla ricerca di un centravanti di livello che possa alzare notevolmente la qualità offensiva del Milan. Tra i vari nomi del nuovo responsabile del mercato dei rossoneri, spunta il nome di Folarin Balogun: giovane attaccante classe 2001, doppio passaporto (Stati Uniti ed Inghilterra), 1.78 cm e contratto fino al 30 giugno 2025 con il club di Premier League dell’Arsenal. In questa stagione, il ragazzo nato a New York, ha giocato con lo Stage Reims (Ligue 1, in Francia) ed ha ottenuto numeri impressionanti. Il giovane attaccante, arrivato in Francia dall’Arsenal con la formula del prestito, in 37 partite di campionato ha realizzato bene 21 gol e servito ben 3 assist. In aggiunta la struttura fisica e le qualità tecniche sono di livello, tanto da attirare l’attenzione del nuovo uomo mercato del Milan.

L’esterno di gamba: Samuel Chukwueze

Per migliorare il reparto offensivo, ecco che Furlaini pensa all’esterno del Villareal che, in questa stagione, ha sorpreso in Spagna. Il giocatore nigeriano, classe 1999, mancino di piede, ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 ed avrete risposto positivamente alla richiesta del Milan. Ora la palla passa ai due club per trovare un accordo economico che possa soddisfare tutte le parti prese in causa. Samuel Chukwueze ha disputato una buona stagione in Spagna tanto da far cadere l’attenzione anche al Real Madrid. L’esterno nel massimo campionato spagnolo ha raccolto 37 partite, ha realizzato sei reti ed ha servito 5 assist ai compagni.

Il fantasista argentino: Luka Romero Bezzana

Il dirigente rossonero starebbe valutando la possibilità di portare a Milano il fantasista argentino della Lazio Luka Romero Bezzana. Il classe 2004, con doppio passaporto (Spagna ed Argentina) era alla Lazio ed al 30 giugno termina il contratto con il club di Lotito. Per l’esterno di destra sono già 6 le presenze in Serie A con la Lazio, impreziosite da un gol (arrivato il 10 novembre 2022 contro il Monza). In aggiunta, Luka Romero è parte integrante della Nazionale U20 dell’Argentina.