Mercato Milan: Ibrahimovic spiazza tutti e cambia idea

C’è tanta curiosità per capire come cambierà il Milan nei prossimi mesi. C’è aria di rivoluzione, con tanti giocatori che potrebbero fare le valigie e la concreta possibilità di un nuovo staff tecnico alla guida del Diavolo edizione 2020/21.

In queste settimane si sta parlando tanto del futuro di Gigio Donnarumma. La volontà del portiere sarebbe quella di restare rossonero, rinnovando il contratto in scadenza nel 2021, ma sarebbero tanti i club pronti a farsi avanti in maniera seria (in particolare il PSG).

Sarebbe un colpo durissimo per il popolo rossonero che vede in Gigio Donnarumma una colonna del presente e del futuro del Diavolo. Tuttavia, ci sarebbe una buona notizia, legata al futuro di Zlatan Ibrahimovic, faro della squadra.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i vertici societari del Milan starebbero valutando di fare uno sforzo economico importante per provare a convincere il bomber svedese, classe 1981, a restare a Milanello ancora per un’altra stagione.

Attualmente in patria, Ibra è atteso a Milano nei prossimi giorni. La sensazione è che possa anche cambiare idea e, quindi, riconsiderare la possibilità di continuare la sua avventura al Diavolo, ovviamente con garanzie tecniche ed economiche importanti.

Si vocifera di un ingaggio annuale prossimo ai quattro milioni di euro, cifra che potrebbe anche soddisfare le richieste di Mino Raiola, agente dello svedese. Molto dipenderà anche dalla scelta dell’allenatore. Zlatan Ibrahimovic non vuole correre rischi.

Dopo settimane “di distanziamento”, il Milan e Zlatan Ibrahimovic sembrano nuovamente remare nella stessa direzione. Il popolo rossonero sarebbe felice se Re Zlatan decidesse di restare. Sarebbe lui l’uomo al quale affidarsi anche il prossimo anno.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 09:42