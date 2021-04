Kessié è una delle colonne della squadra rossonera. Il centrocampista ivoriano ha un contratto garantito con il Diavolo sino al 2022 ma, per il momento, non è stato trovato l’accordo per il rinnovo.

Tanti club sulle tracce del fortissimo centrocampista classe 1996. Il diretto interessato, tuttavia, sembra deciso a restare rossonero: “Sogno di giocare la Champions con il Milan”, le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

23-04-2021