Mercato Milan: le ultime sul futuro di Gigio Donnarumma

Il Milan vuole contare su Gianluigi Donnarumma anche nella prossima stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno recapitato a Mino Raiola l’ultima e definitiva offerta per il rinnovo del contratto del portiere rossonero, in scadenza tra pochi mesi: si tratta di una proposta di accordo biennale a 7 milioni di euro più uno di bonus legato al piazzamento in Champions League. Lo riporta il Corriere della Sera.

Niente ultimatum da parte del Diavolo, che è disposto ad aspettare fino al termine della stagione, ed è ottimista per due motivi: Donnarumma ha espresso più volte il desiderio di restare a Milanello, e inoltre almeno fino a questo momento nessun club, italiano o estero, si è presentato alla porta di Raiola assicurando lo stipendio da 12 milioni di euro che pretende invece il procuratore italo-olandese.

La fase di stallo potrebbe così risolversi a breve: nel contratto non è presente la clausola rescissoria che propone Raiola: l’obiettivo è un accordo a breve termine per non perdere l’estremo difensore a parametro zero in estate, per poi provare a trattare più in là un rinnovo più lungo. Decisiva sarà anche la partecipazione alla prossima Champions League, e le strategie di rafforzamento estivo della rosa.

L’ex portiere della Nazionale Gianluca Pagliuca ha lanciato un messaggio a Donnarumma in un’intervista a Libero: “Possiede qualità pazzesche. Già oggi è tra i più forti, ma non è ancora il numero uno. Per diventarlo deve cercare di pensare meno ai soldi dell’ingaggio e solo a migliorarsi“.

OMNISPORT | 04-04-2021 12:41