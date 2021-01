Mercato Milan, Maldini affonda il colpo: i nomi più caldi di gennaio

E’ ai nastri di partenza la sessione invernale di calciomercato: per molti club sarà un mercato di riparazione, per altri di rinforzo per raggiungere gli obiettivi fissati ad inizio stagione.

Il Milan ha chiuso sorprendentemente l’anno da capolista, e per i rossoneri si apre una fase delicata: la rosa di Stefano Pioli ha bisogno di essere rinforzata in difesa e in attacco per poter mirare alla Champions League o addirittura allo scudetto, ma allo stesso tempo Maldini dovrà stare attento a non sconvolgere gli equilibri di uno spogliatoio che sta girando al momento alla perfezione.

La prima lacuna da coprire è in difesa: Mohamed Simakan è nettamente in pole position davanti a Kabak dello Schalke 04 e a Lovato del Verona. Il classe 2000 dello Straburgo ha da tempo trovato l’accordo con il Diavolo, ma il club francese ancora prende tempo e chiede 18 milioni di euro.

Preso il centrale, Maldini e Massara prenderanno in considerazione le varie opzioni per l’attacco: la lista comprende i nomi di Gianluca Scamacca, Luka Jovic, Fernando Llorente, Odsonne Edouard. Per i primi due si pensa a un possibile arrivo in prestito con diritto di riscatto.

Escluso invece un possibile affondo per un centrocampista: piacciono due giocatori in uscita come Rodrigo De Paul e Alejandro Gomez, ma per i rossoneri non sono al momento la priorità.

OMNISPORT | 01-01-2021 09:00