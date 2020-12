Mercato Milan: serve il colpo scudetto, le richieste di Pioli

Il Milan veleggia in testa alla classifica di Serie A contro ogni pronostico, e con la Juventus a -10 punti (con una partita da recuperare) comincia davvero a sognare lo scudetto. I rossoneri vogliono restare davanti il più a lungo possibile e Paolo Maldini sta decidendo come rinforzare in modo decisivo la squadra a disposizione di Stefano Pioli, senza snaturarla e stravolgere gli equilibri di un gruppo più unito e compatto che mai.

Gli acquisti saranno mirati, con la consapevolezza che, se azzeccati, potrebbero davvero valere lo scudetto. In difesa, ormai è noto, serve da tempo un giocatore in grado di colmare la lacuna dei centrali: con Duarte e Musacchio in uscita, i rossoneri stanno cercando un difensore affidabile e allo stesso duttile. E’ l’identikit perfetto di Mohamed Simakan dello Straburgo: 20 anni, rientra perfettamente nel profilo richiesto da Gazidis ma il club francese chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Poi ci sono Kabak dello Schalke e Lovato del Verona.

Il discorso si sposta poi in attacco. Alla squadra serve un vice Ibrahimovic, Pioli ha chiesto l’arrivo di una vera prima punta, mentre ora senza lo svedese ha a disposizione i soli Rebic e Leao, più a loro agio come esterni offensivi.

Anche qui la lista è ricca e varia: Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito dal Genoa, sembra il colpo perfetto per età, caratteristiche fisiche e tecniche: i neroverdi lo valutano 20 milioni di euro e inoltre sarà difficile convincere il Grifone, che deve lottare per salvarsi.

Gli occhi del Diavolo sono puntati anche su Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid. In questa stagione ha giocato appena 4 partite e non rientra più nei piani dei blancos. Potrebbe arrivare a Milano in prestito con diritto di riscatto.

Escluso invece un arrivo di Alejandro Gomez dall’Atalanta: Paolo Maldini ha ribadito che in quel ruolo il Milan è già perfettamente coperto. Gli equilibri prima di tutto.

OMNISPORT | 25-12-2020 13:00