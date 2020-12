Pioli: "Lo scudetto? L'obiettivo è la Champions League"

“Ibra dice che non dobbiamo aver paura di sognare lo scudetto? Fanno bene lui e i compagni di squadra a crederlo”. Così il tecnico rossonero Stefano Pioli in videcollegamento coi Gazzetta Sports Awards ha commentato quanto detto da Zlatan Ibrahimovic nel corso dello stesso evento. “Sono però tanti anni che il Milan non va in Champions League, l’obiettivo per me è riportarlo là dove deve stare”, ha aggiunto Pioli, che durante la manifestazione è stato premiato come allenatore dell’anno, mentre lo svedese è entrato a far parte della categoria “Leggende”.

“Il nostro percorso è cominciato a gennaio, con gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaekers – ha poi detto il tecnico, ripercorrendo la sua attuale avventura in rossonero -. L’autostima ha iniziato a crescere, poi abbiamo battuto anche avversari importanti come la Juve e la fiducia è aumentata. Cosa ci accumuna ai grandi Milan del passato? Credo la voglia di provare a giocare sempre un calcio propositivo in ogni gara, con coraggio ed entusiasmo. E oggi abbiamo un buon mix di giovani e campioni esperti”.

OMNISPORT | 15-12-2020 00:11