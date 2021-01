Mercato Milan, Maldini prova il colpo in extremis dalla Juventus

Sconfitto tre volte nel solo mese di gennaio, dopo essere rimasto imbattuto da luglio a dicembre, il Milan è pronto a giocare un ruolo da protagonista nella seconda e decisiva parte di stagione.

Svanita la Coppa Italia ai rossoneri resta l’Europa League e il campionato, chiuso davanti a tutti al termine del girone d’andata. L’obiettivo minimo è tornare in Champions League, da raggiungere attraverso il campionato o magari trionfando in Europa, dove ai sedicesimi i giocatori di Pioli affronteranno la Stella Rossa.

La società non ha lesinato sforzi sul mercato a gennaio, ma dopo aver rinforzato la rosa con un giocatore per reparto non si esclude un colpo finale che avrebbe del sorprendente.

Se fino a pochi giorni fa si pensava che il quarto acquisto sarebbe stato un esterno difensivo, nelle ultime ore è spuntato il nome di un attaccante ben noto agli appassionati della Serie A e ancora sotto contratto con una big del campionato italiano, per l’esattezza la Juventus.

Si tratta di Douglas Costa, esterno offensivo brasiliano che la scorsa estate ha fatto rientro, in prestito, al Bayern Monaco, lo stesso club che nel lo cedette a titolo definitivo ai bianconeri.

A Torino Costa ha convinto a fasi alterne, condizionato da molti infortuni. Lo stesso cliché si è ripetuto in Germania, dove il brasiliano, che a Milano ritroverebbe Mario Mandzukic, suo compagno per una stagione alla Juventus, non è titolare ed anzi ha trovato pochissimo spazio alla corte di Flick al punto che i campioni d’Europa hanno già comunicato alla Juventus l’intenzione di non esercitare il diritto di riscatto.

Uno scenario, questo, che ha stuzzicato il Milan, come riporta ‘Tuttosport’. Certo gli ostacoli da superare non mancano, a partire dall’ingaggio del giocatore, che sfiora i 6 milioni, per proseguire con i dubbi della Juventus circa la possibilità di rinforzare una diretta concorrente per scudetto e zona Champions.

I bianconeri sembrano disposti a intavolare solo una cessione a titolo definitivo, ipotesi che al contrario a Milano non sembrano voler prendere in considerazione.



OMNISPORT | 29-01-2021 10:24