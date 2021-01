Milan, rischia di sfumare l'ultimo colpo di mercato

Il Milan di Stefano Pioli è una delle squadre fin qui più attive in questo strano calciomercato di gennaio senza soldi. I rossoneri hanno infatti appena ufficilizzato l’acquisto, fino al termine della stagione, di Mario Mandzukic, andando a riempire la casella di Vice-Ibrahimovic che è rimasta praticamente scoperta per tutto il girone d’andata.

Anche in uscita qualcosa si sta muovendo, con la cessione al Parma del terzino Andrea Conti, grande promessa del calcio italiano ai tempi dell’Atalanta ma i cui terribili infortuni alle ginocchia ne hanno pesantemente condizionato il rendimento. Proprio per andare a riempire la posizione in rosa lasciata libera da Conti, Maldini e Massara stanno parlando ormai da giorni col Barcellona per assicurarsi le prestazioni di Junior Firpo, terzino sinistro classe 1996, ormai da tempo in uscita dalla Catalogna.

Sino a questa mattina i contatti procedevanio spediti, e tutto faceva pensare che l’operazione sarebbe stata chiusa in tempi brevissimi, poi la svolta. Come riportato in principio da Sky Sport, sembra che la trattativa abbia subito una brusca frenata, in quanto il ragazzo avrebbe espresso la volontà di non lasciare il club spagnolo a stagione in corso. Rossoneri e blaugrana stavano trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ora non ci sono le condizioni per andare avanti. Come riporta la Gazzetta delloi Sport, questa interruzione è dovuta alla compagnia del giocatore che, avendo appena partorito, non può lasciare Barcellona, o comunque preferirebbe rimanere in Spagna. L’affare per ora è in stand-by, e Junior Firpo avrebbe chiesto tempo alle due squadre per decidere in serenità il suo futuro.

Ora che l’affare è in pausa, si dovrà pensare ad altro per andare a rimpolpare il reparto difensivo. I rossoneri non intendono aspettare per molto la decisione di Firpo, e dunque è necessario iniziare a guardarsi attorno. Gli uomini in casa il Milan li avrebbe anche, dato che Diogo Dalot non sta affatto sfigurando in questa prima parte di stagione, e potrebbe andare ad occupare il ruolo di vice Calabria che prima era di Andrea Conti. Tuttavia resta un problema sulla fascia sinistra, dove in caso di assenza di Theo Hernandez, Pioli si ritroverebbe pericolosamente scoperto, e con sostituiti non all’altezza del titolare.

Da non dimenticare, per completare la panoramica sul calcimoercato rossonero, il probabile arrivo a centrocampo di Tomori dal Chelsea, oltre a Meité appena acquistato dal Torino.

OMNISPORT | 21-01-2021 18:01