Milan: Tomori potrebbe arrivare in prestito

Prima di decifrare con precisione la questione legata a Simakan, il Milan si muove per non farsi trovare scoperto e impreparato e pare aver trovato in Fikayo Tomori, il rinforzo giusto per la propria retroguardia.

Il difensore del Chelsea potrebbe quindi diventare il terzo acquisto di questo mercato invernale che vede i rossoneri particolarmente attivi visto anche la posizione in classsifica da difendere. Da Londra la situazione pare essersi sbloccata con mister Lampard che avrebbe dato l’ok nelle ultime ore per il prestito di Tomori.

“”Fikayo è un giocatore che sta crescendo. Non posso far giocare tutti i nostri difensori centrali in una partita. Quest’anno ne abbiamo 5, la situazione è difficile. Vuole giocare regolarmente ed è per questo che potrebbe andare in prestito. Ha fatto passi da gigante nelle ultime due o tre stagioni”.

Da capire quanto possa andare bene ai rossoneri soltanto un prestito senza nemmeno il diritto di riscatto. Nelle prossime ora la trattativa entrerà in fase decisionale e si capirà meglio con quale formula il difensore del Chelsea potrà sbarcare a Milanello alla corte di Pioli.

OMNISPORT | 18-01-2021 15:58