Mercato Milan, mossa a sorpresa di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic sempre più vicino al ritorno in Svezia. L’attaccante del Milan, attualmente infortunato al polpaccio destro, domenica ha effettuato un blitz nel suo Paese natale per assistere alla Tele 2 Arena all’esordio dell’Hammarby nel massimo campionato svedese. Lo riporta Sport Bladet.

Ibrahimovic, che è comproprietario del club di Stoccolma, ha portato bene alla sua squadra, che si è imposta 2-0 contro l’Ostersund. Dopo la partita il giocatore è sceso negli spogliatoi, congratulandosi direttamente con i calciatori con cui si è allenato durante il periodo di quarantena.

La toccata e fuga della punta di Malmoe rafforza le voci che danno per probabile il ritorno definitivo in Svezia del bomber rossonero al termine della stagione, per giocare proprio nell’Hammarby l’ultima stagione della sua carriera.

Ibrahimovic è reduce dal duro faccia a faccia sostenuto con l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis, in cui ha espresso tutta la sua contrarietà sulla direzione che sta prendendo il club meneghino, con cui ha un contratto fino al termine della stagione.

Esclusa una permanenza in A in un’altra squadra (lo stesso Bologna si è tirato indietro), per Ibra non resta che il ritorno in patria o il ritiro.

Intanto il recupero dall’infortunio procede bene: l’obiettivo di Ibra è tornare in campo per la sfida contro la Roma del prossimo 28 giugno.

SPORTAL.IT | 15-06-2020 13:50