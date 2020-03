Mercato Milan, nuova maxi offerta per Gigio Donnarumma

Il Milan rischia di perdere una delle poche certezze di questa stagione dal punto di vista delle prestazioni in campo, il portiere Gigio Donnarumma. Secondo quanto riportato dalla testata britannica ‘Sunday Express’, infatti, il procuratore del giocatore rossonero, Mino Raiola, avrebbe ricevuto una grossa offerta dal Chelsea, che vuole rilanciare le sue ambizioni in Premier League con un gran colpo sul mercato.

L’offerta non sorprende, visto che Donnarumma si avvia alla scadenza del contratto (prevista a fine giugno 2021) e inizia a pensare a quale possa essere il suo futuro. Si tratta comunque di una trattativa in fase embrionale, che dovrà essere valutata anche dal club e dal calciatore stesso, che prima di andare via vuole valutare il progetto della società rossonera.

Il Chelsea sarebbe disposto a spendere 60 milioni, 5 in più rispetto al costo del cartellino fissato attualmente dal Milan, ma la vera chiave di un possibile addio resta quella dell’ingaggio. Attualmente Donnarumma percepisce 6 milioni di euro l’anno e difficilmente rivedrà al ribasso il suo contratto. Bisognerà quindi vedere come l’amministratore delegato Ivan Gazidis vorrà condurre la trattativa dal punto di vista del Milan e se la dirigenza del Chelsea vorrà offrirgli un ingaggio maggiore.

Nel frattempo, i londinesi hanno chiesto aggiornamenti a Raiola sui colloqui che lui e il suo assistito terranno con il Milan. I Blues vogliono investire su un nuovo portiere, viste le prestazioni non sempre convincenti di Kepa, e il profilo di Donnarumma piace non poco all’attuale tecnico del Chelsea, Frank Lampard.

Secondo il quotidiano inglese, il Chelsea dovrà però prima cedere Kepa, pur consapevole che non riuscirà a recuperare gli 80 milioni investiti sull’estremo difensore spagnolo, attualmente valutato 40 milioni. Una cifra però sicuramente utile per cercare di portare a Stanford Bridge l’attuale numero 99 rossonero.

Non c’è però solo il Chelsea sulle tracce di Donnarumma: il portiere del Milan interessa anche ad altri top club europei, come Real Madrid e Paris Saint-Germain. Nonostante abbia ribadito in più occasioni il proprio attaccamento ai colori rossoneri, il suo futuro rimane incerto. Quando il calciomercato avrà ufficialmente inizio i dubbi potranno finalmente iniziare a diradarsi.

SPORTAL.IT | 29-03-2020 17:33