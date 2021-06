Mercato Milan, Raiola scatenato: si lavora per un clamoroso scambio

Dopo Gigio Donnarumma, i tifosi del Milan potrebbero veder partire anche Alessio Romagnoli. Il giocatore però non ha intenzione di partire e i prossimi giorni vorrebbe sedersi al tavolo delle trattative per discutere il prolungamento del contratto.

Nel frattempo, un grande club europeo sta provando in tutti i modi ad acquistare il difensore classe 1995. Alessio Romagnoli, infatti, è finito nel mirino del Barcellona. I blaugrana vorrebbero rinforzare il reparto difensivo che negli ultimi anni ha creato diversi problemi. Il giocatore del Milan è tra le prime scelte della squadra catalana, che non vuole spendere troppi soldi per il mercato.

Anche in questo caso, c’è lo zampino di Mino Raiola, che come sottolinea il Mundo Deportivo ha un bel rapporto con Joan Laporta, il nuovo presidente del Barcellona. L’agente di Romagnoli ha per ora rifiutato la proposta di prolungamento da parte del Milan, in attesa della mossa dei blaugrana.

Il Barcellona, per invogliare il Milan, avrebbe messo nel piatto anche un difensore: si tratta di Junior Firpo, che piace molto al club rossonero. I due club potrebbero intavolare una trattativa ma molto dipenderà dalle valutazioni dei rispettivi cartellini.

L’intreccio è molto complicato, al momento non resta che attendere l’incontro tra Romagnoli e la dirigenza del Milan. Maldini e soci dovranno provare a convincere Raiola e il difensore, altrimenti un altro pezzo pregiato rischia seriamente di dire addio in estate. Il Milan però, con il caso Donnarumma, ha mandato un segnale chiaro al procuratore.

