Mercato Milan: rischia di sfumare la cessione di un altro esubero

Il Milan aveva due calciatori in esubero da voler cedere in questa sessione di mercato, ma rischia di non portarne a termine neanche una. Ieri in Russia si chiudevano le trattative dell’estate e il passaggio di Samu Castillejo al CSKA Mosca è sfumato perché non si è trovato l’accordo tra le due società. L’esterno offensivo spagnolo resta così in rossonero almeno fino a gennaio 2022. In Turchia le trattative finiscono oggi e lì ci sarebbe la possibilità di piazzare il secondo esubero milanista.

Si tratta di Andrea Conti, che già l’anno scorso è andato in prestito al Parma a gennaio e il cui contratto scade nel 2022. Oggi il Corriere dello Sport accosta il 27enne terzino di Lecco al Fenerbahce, ma il tempo per la cessione stringe. Non si tratta infatti di un’operazione semplice: il calciatore deve infatti essere ceduto a titolo definitivo con un incasso di circa 5 milioni di euro per evitare una minusvalenza. Ma il club turco e soprattutto il calciatore accetterebbero il matrimonio a queste condizioni? Un ulteriore problema infatti potrebbe essere l’ingaggio da circa 2 milioni di euro netti a stagione che attualmente Conti percepisce.

Un trasferimento tutt’altro che semplice quindi, con l’aggravante che durante l’estate non è stata trovata alcuna sistemazione per il difensore lombardo ex Atalanta e da quattro anni al Milan, del cui progetto però non fa più alcuna parte. Viceversa, il Fenerbahce ha bisogno di un terzino destro ma le complicazioni, come detto, sono tante. Oltre a non riuscire a cedere né Castillejo né Conti, quest’ultimo in particolare rischia di non toccare letteralmente palla almeno fino a gennaio.

08-09-2021