Mercato Milan, rivoluzione totale: mezza rosa verso l'addio

In attesa di tornare in campo, il Milan pensa anche alla prossima stagione. C’è aria di rivoluzione totale. I vertici societari starebbero valutando di intervenire in maniera massiccia per allestire una rosa completamente rinnovata.

I primi nodi da sciogliere sono quelli legati a Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. Il bomber svedese, rientrato dalla Svezia, attende di incontrarsi con Ivan Gazidis per decidere cosa fare il prossimo anno. L’addio è un’opzione tangibile.

Tanti dubbi anche sulla permanenza dell’estremo portiere (in scadenza nel 2021). La volontà di Gigio Donnarumma sarebbe quella di restare ma, davanti ad un’offerta intrigante, sarà difficile non fare le valigie. Ci sarebbe la fila per strapparlo al Diavolo.

Da capire anche cosa sarà di Pepe Reina (anche lo spagnolo ha un contratto garantito ancora per un anno). Attualmente in prestito all’Aston Villa, dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Il Milan non vorrebbe perderlo a parametro zero. Asmir Begovic, invece, è in prestito.

Per quanto concerne il centrocampo, quasi certi gli addii, a parametro zero, di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura. Dubbi anche su Hakan Calhanoglu. In caso di proposta importante, potrebbe essere lasciato andare.

In difesa, Mateo Musacchio, altro giocatore in scadenza a giugno 2021, è al centro di mille indiscrezioni di mercato. Il difensore vorrebbe avere più spazio e si starebbe guardando attorno. La sua permanenza al Diavolo non è sicura.

E la lista potrebbe anche essere più lunga. La dirigenza rossonera dovrà prima risolvere le questioni a livello dirigenziale (Paolo Maldini in primis) e tecnico. Stefano Pioli è ancora in bilico e lo sarà, probabilmente, fino al termine della stagione 2019/20.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 08:38