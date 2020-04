Mercato Milan, sfida all'Inter: nel mirino una stella del Barcellona

Il Milan torna all'assalto per un giocatore già cercato a lungo in passato, il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i rossoneri sono tornati ad interessarsi fortemente al calciatore croato, in uscita dai blaugrana al termine della stagione.

L'amministratore delegato Ivan Gazidis, pur privilegiando la linea verde e i giovani, vuole un colpo d'esperienza nel reparto nevralgico del campo e ha messo gli occhi sul giocatore, con cui il Diavolo gode di un canale privilegiato dopo i tentativi fatti nel 2018, quando ancora c'era Mirabelli, e nel 2019 quando ci provò senza fortuna Paolo Maldini.

Rakitic, 32 anni, ha il contratto in scadenza nel 2021 e per non perderlo a zero l'anno prossimo i catalani sono pronti a cederlo a prezzo scontato. Inoltre non rientra nei piani del tecnico Quique Setien per il futuro.

Secondo il Mundo Deportivo, il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro: lo scoglio principale resta l'ingaggio, attualmente 8 milioni, che dovrà essere per forza di cose decurtato, anche alla luce dell'attuale emergenza.

Il Milan dovrà guardarsi inoltre anche dalla concorrenza dell'Inter, in passato Marotta è stato molto vicino all'acquisto del giocatore, e del Siviglia.

04-04-2020