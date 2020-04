Coronavirus: Milan, Daniel Maldini parla dopo il contagio

Prime dichiarazioni pubbliche per Daniel Maldini dopo la notizia della sua positività al Coronavirus insieme a papà Paolo. Il centrocampista offensivo del Milan ha annunciato sul profilo Instagram del club rossonero di essere guarito dalla malattia: “Ora sto bene, non ho più sintomi del virus e proseguo con i miei allenamenti”.

Maldini jr. considera il debutto a San Siro contro il Verona lo scorso 2 febbraio “l’emozione più grande mai provata per lo sport, ero tranquillo e concentrato, Giunti era contento e mi ha fatto i complimenti”, e definisce l’eredità di suo padre Paolo e di suo nonno Cesare “una responsabilità importante ma alla cui pressione sono abituato fin da piccolo. Essere parte di questa dinastia è un orgoglio e un onore. Il rosso e il nero sono i colori della mia famiglia”.

Il giocatore 18enne ha dichiarato che suo idolo è Ronaldinho (“uno dei miei idoli e modelli”), mentre attualmente “un giocatore che mi piace molto è Joao Felix“.

Il rapporto con Zlatan Ibrahimovic e i compagni di squadra: “Ho bel rapporto con Zlatan, mi dà molti consigli in campo e fuori. Ma in generale ho un bel rapporto con tutti, ma mi sento di più con Leao, Castillejo e Calhanoglu”.

Paolo Maldini in un’intervista al Corriere della Sera aveva rivelato che tutta la famiglia era stata contagiata dal Coronavirus: “Non so da chi l’ho preso. Mia moglie ha avuto un’influenza molto lunga e strana, è stata a letto tre settimane. Prima ancora, verso metà febbraio, il nostro primogenito, Christian, che ha 23 anni e vive con noi, ha avuto una brutta influenza, in famiglia forse è quello che è stato peggio di tutti. Mia moglie e Christian hanno fatto il tampone e sono negativi, ma siamo convinti che pure loro abbiano preso il virus e ne siano già usciti. L’altro figlio Daniel, 18 anni, è positivo. Anche lui vive con noi, ha dolori e febbre. Ma mi pare che in famiglia sia quello che l’abbia presa in forma più leggera”.

SPORTAL.IT | 03-04-2020 14:44