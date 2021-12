Mercato Milan: si pensa a un ex Serie A come spalla di Ibrahimovic

17-12-2021 19:55

Domenica alle 20,45 a San Siro il Milan sarà impegnato in una partita importantissima contro il Napoli, rivale diretta per lo scudetto, anche in vista della conquista del sia pur platonico titolo di campione d’inverno, che per ora vede in pole position l’Inter con un punto di vantaggio sui “cugini”.

Mercato Milan: le “spalle” di Ibrahimovic non funzionano

Ma, come abbiamo detto spesso, il calciomercato per i rossoneri non si ferma mai e l’obiettivo è rafforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. In particolare, si cerca un attaccante che possa aiutare Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese infatti molto spesso deve tirare la carretta del reparto offensivo da solo anche perché Ante Rebic, Rafael Leao e Olivier Giroud non hanno reso come ci si aspettava, inoltre Pietro Pellegri non si è praticamente mai visto, per giunta, poco dopo aver avuto un’occasione da gol con la Salernitana, si è infortunato anche lui.

Mercato Milan: dopo Muriel spunta una nuova ipotesi

Qualche giorno fa Pianeta Milan ha riportato la notizia del possibile approdo sulla sponda rossonera del 30enne colombiano dell’Atalanta Luis Muriel, che sarebbe notevolmente scontento e vorrebbe lasciare la Dea per essere notevolmente sceso nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini, tanto da totalizzare solo 11 partite e 3 gol finora in tutte le competizioni. Ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome, che è quello di un calciatore che ha già giocato in Serie A e attualmente in Bundesliga.

Mercato Milan: si parla di un possibile arrivo di Schick

Sempre Pianeta Milan infatti ha riportato la notizia pubblicata da calciomercato.it secondo la quale il Diavolo starebbe pensando a Patrik Schick, dall’anno scorso al Bayer Leverkusen e che in questa stagione ha messo insieme 16 gol in 17 partite tra tutte le competizioni. Il 25enne ceco in Italia ha già giocato nel 2016-2017 con la Sampdoria (35 partite e 13 gol) e nelle successive due stagioni con la Roma (58 partite e 8 gol).

Un attaccante che conosce quindi molto bene il nostro campionato ma che ha un prezzo molto alto, sui 35-40 milioni di euro. Molto dipenderà dalla volontà dello stesso Schick che tra l’altro ha anche fatto benissimo agli scorsi Europei segnando 5 gol in 5 partite e conquistando il titolo di capocannoniere ex-aequo con un certo Cristiano Ronaldo.

