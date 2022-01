Mercato Milan, tempo di decisioni per Daniel Maldini

07-01-2022 09:28

Daniel Maldini scalpita. Vorrebbe giocare di più ma, in questo Milan, c’è poco spazio. Ad oggi, pochi minuti in campo. La soddisfazione per la prima rete in Serie A (contro lo Spezia) potrebbe non bastargli.

Si parla di una sua possibile cessione, ovviamente in prestito, ad una squadra di Serie B. Se così fosse, il giovane attaccante rossonero avrebbe la possibilità di giocare con più continuità. Si attendono novità.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT