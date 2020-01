Mercato Milan: trovata l'intesa per la cessione di un big

Sono ore decisive per il trasferimento di Suso al Siviglia: secondo quanto riferisce Sportmediaset la società andalusa ha raggiunto l'accordo con il Milan sulla base di un prestito di 18 mesi. Da chiarire se sarò obbligo o diritto di riscatto: i rossoneri spingono per la prima opzione. In entrambe le opzioni, il riscatto sarebbe di 25 milioni di euro.

L'esterno, tra i più contestati da parte della tifoseria in compagnia di Piatek, non rientra nei piani di Stefano Pioli che nel suo 4-4-2 preferisce Castillejo come esterno destro rispetto all'ex Genoa, più offensivo.

Nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Roma: il club giallorosso, che ha tentato l'affondo anhce la scorsa estate, aveva individuato in Suso il sostituto ideale per Zaniolo ma l'affare non è andato in porto e i capitolini hanno virato con decisione su Carlos Perez del Barcellona.

In uscita dal Milan c'è anche Piatek: l'attaccante è stato oscurato dall'arrivo di Zlatan Ibrahimovic e non è assolutamente soddisfatto del ruolo di riserva, come ha confermato anche il padre: "Kris vuole arrivare in forma a Euro2020 e quindi non vuole fare la riserva in panchina, ma giocare titolare. Se non può farlo nel Milan, lo farà volentieri altrove. E' sul mercato. Tanti club lo stanno chiedendo in prestito, ma il Milan vuole rivenderlo subito a titolo definitivo per recuperare i soldi pagati al Genoa e reinvestirli per prendere nuovi calciatori. Tutti stiamo aspettando l'ultima settimana del mercato di gennaio, quando si deciderà il suo futuro".

Sullo sfondo rimane Paquetà: il brasiliano non si è ambientato a Milano e inizialmente è stato accostato al Paris Saint Germain, nell'ambito di uno scambio con Draxler. Nelle ultime ore, però, il talentuoso centrocampista pare aver deciso di trasferirsi alla Juventus, in cambio di Bernardeschi che approderebbe così alla corte di Pioli.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 17:02