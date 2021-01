Mercato Milan, ufficiale Mandzukic: i dettagli e la sfida al tabù

Mario Mandzukic ha firmato con il Milan: l’annuncio ufficiale è arrivato nella mattinata di martedì. La punta croata ex Juventus ha messo nero su bianco su un contratto di 6 mesi con possibilità di estenderlo per una stagione in caso di qualificazione in Champions o un minimo di presenze stagionali. Guadagnerà da qui a giugno 1,8 milioni di euro netti.

Mandzukic indosserà, come preannunciato, la maglia numero 9, e sfiderà la maledizione: dopo Filippo Inzaghi tutti i giocatori che hanno indossato quel numero hanno poi fortemente deluso. Tra i tanti nomi Pato, André Silva, Fernando Torres, Higuain, Piatek, Lapadula, Matri, Destro e Luiz Adriano.

“AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžukić. L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva. Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžukić ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria. Nell’estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al VfL Wolfsburg (60 presenze e 20 reti) e poi al Bayern Monaco (88 gare e 48 gol)”.

“Nel 2014/15 con l’Atletico Madrid, ha realizzato 20 reti in 43 partite, prima di trasferirsi alla Juventus con cui ha collezionato 162 presenze e 44 gol. Nel gennaio 2020 è passato all’Al-Duhail, con cui ha giocato 7 gare segnando 1 gol. Mandžukić ha vinto 24 trofei con squadre di Club, tra cui 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, 9 Campionati e 12 tra Coppe e Supercoppe nazionali. Con 33 reti in 89 presenze è il secondo cannoniere di tutti i tempi con la maglia della Nazionale della Croazia”.

OMNISPORT | 19-01-2021 12:34