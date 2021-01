Milan: Mandzukic sceglie la maglia numero 9

Oggi dovrebbe essere il giorno ufficiale delle firme sul contratto di Mario Mandzukic. Dopo la vittoriosa trasferta sarda infatti, i dirigenti rossoneri torneranno operativi oggi, giusto per mettere nero su bianco e dare il via libera alla nuova avventura dell’attaccante in rossonero.

Sbrigata la burocrazia del caso, Marione potrà finalmente abbracciare i nuovi compagni e mettersi a disposizione di mister Pioli. Il croato classe 1986 potrebbe addirittura essere già convocato e giocare uno scampolo di partita contro l’Atalanta. Durante l’estate infatti, Mandzukic non ha perso smalto e ha continuato ad allenarsi con l’aiuto di un preparatore privato, rimanendo quindi in perfetta forma.

Nonostante non giochi dallo scorso 7 marzo (ha risolto il contratto con l’Al Duhail a luglio), Mandzukic se non dovesse esordire già contro l’Atalanta sabato, potrebbe farlo nel derby di Coppa Italia. I test fisici hanno dato esiti molto buoni, quindi Pioli può già contare su di lui.

Mario sta bene e non vede l’ora di tornare protagonista in campo. Intanto nella giornata di ieri l’ex bianconero ha scelto il suo nuovo numero di maglia: il 9. Una maglia “maledetta” visto che tutti i successori di Pippo Inzaghi non sono riusciti a lasciare grandi ricordi…Pato, lapadula, Destro, Matri, Luiz Adriano solo per citarne alcuni. A Marione MAndzukic toccherà sfatare anche questo tabù, uno stimolo in più per fare bene.

OMNISPORT | 19-01-2021 09:14