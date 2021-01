Mercato Milan: Maldini spiega l'arrivo di Mandzukic

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha commentato l’arrivo di Mario Mandzukic in rossoero: “Il suo arrivo è la conferma di una strategia: la nostra sarà sempre una squadra giovane, ma con elementi di esperienza e pronti. Continueremo a lavorare su questa strada. Abbiamo parlato con lui, non ci siamo consultati con i giocatori perché è la società che decide. Ci confrontiamo con l’allenatore che dà l’ok sulle operazioni. Serve gente determinata in campo, non solo bravi ragazzi…”.

Sul possibile arrivo di Tomori del Chelsea: “Lo seguiamo da tempo, abbiamo già provato a prenderlo in estate. Tra il quasi preso e il preso le cose cambiano. È un mercato creativo. Se lo seguiamo e abbiamo provato a prenderlo anche qualche mese fa, vuol dire che abbiamo visto in lui qualche caratteristica giusta per metterlo insieme ai nostri difensori”, le parole a Sky.

OMNISPORT | 18-01-2021 20:44