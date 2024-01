Mercato Napoli: Dragusin e Samardzic sono i rinforzi giusti per uscire dalla crisi? Vota il sondaggio

Il Napoli sta vivendo una stagione da campione in carica molto al di sotto delle aspettative con ben 22 punti in meno dell’anno scorso (28 contro 50) dopo il girone d’andata e i recenti risultati, un punto in tre partite, creano ancora maggior preoccupazione in casa partenopea. Per provare a invertire la rotta e risollevare una stagione che appare ormai compromessa, Aurelio De Laurentiis ha individuato in Radu Dragusin, per il quale bisogna battere la concorrenza di Milan, Tottenham e Bayern Monaco, e Lazar Samardzic, che sembra sempre più vicino agli azzurri, i rinforzi giusti da regalare al mister Walter Mazzarri in questa sessione invernale di mercato.