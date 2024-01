Calciomercato, le news di oggi: Samardzic verso Napoli, Dragusin vicino al Tottenham, retroscena Lukaku

Le trattative di oggi: domani il giorno di Terracciano al Milan, Luca Romero verso il Como. Lautaro Martinez vicino al rinnovo con l’inter, l’Empoli prende un giovane difensore georgiano, Bonifazi al Frosinone

07-01-2024 21:35

Poco importa che sia domenica, il calciomercato invernale è appena iniziato ed un giorno “rosso” come questo non può certo fermare i lavori delle squadre di serie A. Soprattutto se si tratta di rinnovare il contratto di giocatori importanti, come il caso di Lautaro Martinez dell’Inter.

Inter, Lautaro vicino al rinnovo

Nella giornata di ieri, infatti, l’attaccante argentino ha confermato le voci degli ultimi giorni: “Manca ancora qualcosina ma in questi giorni vediamo. Sto pensando al campo, pensavo a rientrare nel migliore dei modi, sono tranquillo ho parlato col mio procuratore e la famiglia, manca poco”. Sempre restando in riva ai Navigli, domani sarà la giornata di Filippo Terracciano al Milan. Il calciatore classe 2003, in arrivo dal Verona, è arrivato stasera a Milano e domani sarà pronto per effettuare le visite mediche.

Milan-Brassier, nessun accordo

Il direttore dell’area tecnica del Milan, Moncada ha parlato anche del possibile interessamento per Brassier: “E’ un giocatore che seguiamo da tempo, io lo conosco da almeno 5 anni anche lui è nella nostra lista ma non ci sono accordi con il Brest al momento”. Un passaggio anche su Krunic, “scaricato” pubblicamente da Pioli: “Rade è un giocatore del Milan, le offerte che abbiamo ricevuto al momento non ci soddisfano e se non lo faranno il giocatore resterà qua”. Sempre in casa Milan, Luca Romero potrebbe lasciare i rossoneri ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Lombardia.Il Como è in pressing sul giovane argentino con passaporto spagnolo. Nelle ultime ore, Cesc Fabregas sta spingendo molto per convincere il giocatore e da parte del Milan si è registrata un’apertura per questa possibilità.

Dragusin, il Tottenham accelera

Tra i nomi al centro delle trattative c’è sicuramente quello di Dragusin, che piace a Napoli e Tottenham. Però, dalla possibile cessione del difensore, non ci guadagnerebbe solamente il Genoa ma anche la Juventus, squadra dove il difensore ha esordito tra i professionisti. l momento della cessione al Genoa, avvenuta nell’estate del 2022, la Juventus ha però mantenuto una percentuale di rivendita del 20% sul plusvalore rispetto ai 7/8 milioni spesi dalla società ligure per acquistarlo. Nella giornata di oggi si è registrata un’accelerata del Tottenham per il centrale rumeno. La società londinese punta a chiudere già nei primi giorni della prossima settimana. La richiesta del Genoa è di 30 milioni, mentre il Tottenham è fermo alla proposta verbale di 25 più bonus. Le parti lavorano per ridurre questa distanza legata soprattutto ai bonus.

Samardzic-Napoli, Balzeretti “apre”

Altro nome “caldo” è quello di Samardzic dell’Udinese, sul quale c’è il forte interesse del Napoli: il ds friulano, Balzeretti, ne ha parlato prima della partita contro la Lazio: “C’è un interesse, ma parlo con lui tutti i giorni ed è focalizzato al 100% sull’Udinese”. Argomento sul quale si è espresso anche il ds dei partenopei, Meluso: “Farei male il mio lavoro se rivelassi qualcosa, agiamo nella massima riservatezza. Ci sono tanti giocatori bravi in serie A”.

Lukaku-Roma, il retroscena di Pinto

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha raccontato a The Athletic il colpo Lukaku: “Sapevo tutto perché con il suo agente stavamo parlando di un altro calciatore e ogni volta ci scherzavo: ‘Che succede con Lukaku?’. Senza dirgli che lo volevo, una volta poi che mi chiamò ed ero assieme a Ryan (Friedkin) cominciai a urlare senza neanche dirgli ‘ciao’. Strillavo: ‘Non voglio Lukaku, te l’ho già detto, non ho i soldi!’. E lui rideva… Provate a chiedere a un tifoso della Roma tre anni fa se pensava di avere Dybala, Abraham, Lukaku e Mourinho nella stessa squadra. Vi avrebbero detto che eravate pazzi e invece eccoli lì”.

L’Udinese pesca in Olanda, l’Empoli in Georgia

L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto di Vincenzo Di Leva, che arriva dal Telstaur 21, società olandese. Si tratta di un centrocampista classe ’95, nato in Olanda ma di origini napoletane da parte del padre. Verrà aggregato alla formazione Primavera e poi si allenerà con la prima squadra. Lo Spezia spinge per Puscas del Genoa. L’attaccante sta valutando questa e le altre sue opzioni e poi prenderà la sua decisione. Il tecnico degli spezzini Luca D’Angelo lo ha già allenato a Pisa nella seconda metà della stagione 2021/2022. L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo del difensore georgiano classe 2004 Saba Goglichidze. Ha firmato per tre anni e mezzo con opzione. Intanto il Frosinone ha un nuovo difensore: dopo il mancato arrivo di Hujsen, trovato l’accordo con il Bologna per il trasferimento in prestito secco di Kevin Bonifazi.

