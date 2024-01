Calciomercato-Juventus, Moise Kean verso i saluti: sognano i tifosi del Milan

L'attaccante chiuso da Milik e Yildiz, Giuntoli vuol darlo in prestito: i fan rossoneri lo accoglierebbero a braccia aperte. Operazione possibile

06-01-2024 13:14

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Un tempo era anche lui un Next Gen talentuoso su cui in tanti avrebbero scommesso: Moise Kean il suo primo gol in A con la Juventus lo fece nel maggio del 2017, contribuendo al successo per 2-1 dei bianconeri a Bologna, quando aveva solo 17 anni. Gli anni però passano e ora che Kean ha 23 anni e non è riuscito ad esplodere del tutto ecco che i riflettori si sono spostati su altri baby campioni, che rischiano di metterlo ai margini.

Il boom di Yildiz potrebbe costare caro a Kean

L’esplosione di Yildiz, ad esempio, rischia di costare il posto a Kean. Le prodezze del baby talento turco e l’entusiasmo dei tifosi che lo vorrebbero titolare fisso sono fattori che aumentano la concorrenza in attacco. Senza coppe non ha senso avere in rosa 5 punte e l’ipotesi di una cessione in prestito di Kean si sta facendo largo in queste ore.

Kean potrebbe andare via in prestito a fine mercato

Tra le varie operazioni, in entrata come in uscita, Giuntoli sta anche pensando a cedere in prestito il bomber, anche se se solo a fine mercato. I punti fermi dell’attacco sono Chiesa e Vlahovic, in più c’è Milik – preso a titolo definitivo la scorsa estate e su cui la società intende puntare – e appunto un giovane Yildiz in gran spolvero e che, nonostante l’età, sembra offrire ottime garanzie.

Calciomercato: il Milan alla finestra, Kean interessa

Tra i club che stanno seguendo la vicenda con grande attenzione c’è il Milan. La rinascita di Jovic non ha eliminato del tutto il problema degli attaccanti in casa rossonera e la soluzione Kean, che sarebbe low-cost, sembra quella ideale.

Fioccano le reazioni sul web: “Sono pro Kean. Può giocare centravanti o esterno. Usa entrambi i piedi. Lontano dalla porta funziona in ripartenza anche da solo. È il più completo di tutti. Se migliora (sblocca) lo score quando entra dalla panchina (non fa mai gol quando entra a partita iniziata) diventa ottimo” e poi: “Kean è più forte di quanto generalmente si creda. Sia tecnicamente che come goleador. In quest’ultimo aspetto è limitato perché non segna mai quando entra dalla panchina. Se migliora questo aspetto diventa ottimo”.

Tifosi Milan pronti ad accogliere Kean, bianconeri perplessi

Sul fronte bianconero qualche dubbio c’è: “occhio che Milik il suo mesetto e passa in infermeria se lo fa ogni anno. Poi restiamo solo con Yildiz in panchina. Kean lo cedo solo se mi aiuta a prendere un centrocampista serio” e poi: “Secondo me non considerate che Yildiz difficilmente resterà alla Juve oltre alla prossima stagione. Il calcio italiano non ha la forza x trattenere certi giocatori” e anche: “Non hai ancora raggiunto obiettivo Champions e la strada è lunga, servono 4 attaccanti forti per vincere coppa Italia e arrivare al 4 posto: Kean fa vice Chiesa o vice Vlahovic” e infine: “Sono 5 per due posti e i tre che partono dietro sono varianti tattiche distinte, e sanno di dover accettare le rotazioni, ognuno per motivi diversi ma è così. Se esce Kean serve un altro centravanti fisico ed esplosivo in panca”.