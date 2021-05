Mercato: Napoli sul baby-campione che vale già una fortuna

Se Champions League sarà, il Napoli si ritroverà con un bel tesoretto da spendere nel prossimo calciomercato. Aurelio De Laurentiis non ha però intenzione di abbandonare la filosofia che ha (quasi) sempre contraddistinto le sue campagne acquisti: il Napoli è pronto a spendere anche tanto per il cartellino di un giocatore, a patto che sia giovane e abbia ampi margini di miglioramento, in modo da poter effettuare una plusvalenza in caso di cessione.

Il Napoli sul talento dello Sporting

Non sorprende dunque la notizia lanciata dal Corriere dello Sport secondo cui il club azzurro avrebbe già aperto una trattativa per portare al Maradona Nuno Mendes, giovanissimo terzino sinistro dello Sporting Lisbona.

Il giocatore, cresciuto nel vivaio della squadra portoghese, ha solo 18 anni (è nato nel 2002) e dopo aver esordito nella scorsa stagione nella Liga lusitana è diventato quest’anno un punto fermo dello Sporting, collezionando 28 presenze e 1 gol.

Grande fisico, falcata potente e mezzi tecnici sorprendenti, Nuno Mendes ha già collezionato 3 presenze con il Portogallo e per molti è destinato a una brillante carriera.

Per questo motivo il Napoli lo vorrebbe a tutti i costi e sarebbe pronto a venire incontro alle richieste dello Sporting, che ben 20 milioni di euro, cifra molto alta per un ragazzo di appena 18 anni.

I tifosi si dividono

La notizia ha fatto scattare i commenti dei tifosi napoletani sul web. “A 20 milioni si compra un giocatore fatto… Questo è una scommessa”, scrive scettico su Facebook Rocco. Ma Gianluca gli risponde: “sì, come no, nei tuoi sogni. Dimmi quale terzino ‘fatto’ si compra a 20 milioni oggi?”.

Anche Mara concorda: “Non so, non lo conosco, ma con questi commenti ‘ma chi è, è una giovane scommessa’ stiamo facendo la solita fine che abbiamo fatto con Osimhen… Fate lavorare il Napoli!”.

Giovanni non è convinto: “Sarà un diciottenne sicuramente fortissimo, ma è un diciottenne”. Vincenzo, infine, fa ricorso all’ironia: “Io non lo conosco, ma se cammina senza inciampare è più forte di Mario Rui”.

