Mercato NBA: Tyler Herro estende il contratto con i Miami Heat

03-10-2022 10:33

Era nell’aria, ma mancava soltanto l’ufficilizzazione: i Miami Heat e Tyler Herro hanno raggiunto un accordo per una importante estensione del contratto da 130 milioni di dollari totali in 4 anni. Un importo decisamente di livello per il 6° uomo dell’anno, che ha dichiarato di voler essere pagato all’altezza del suo valore.

120 milioni saranno fissi,mentre gli altri dieci saranno percepiti in caso di raggiungimento di vari bonus.

Dopo una stagione da rookie molto promettente, Herro non ha soddisfatto le aspettative – molto alte – durante la sua seconda annata, prima di assumere una nuova dimensione la scorsa stagione. Ha viaggiato con una media di 20.7 punti, 5 rimbalzi e 4 assist ad allacciata di scarpa, tirando con il 44.7% dal campo, di cui il 39.9% da dietro l’arco.

“Tyler è un giocatore poliedrico e d’impatto e siamo entusiasti di averlo firmato per i prossimi cinque anni”, ha dichiarato il presidente degli Heat Pat Riley. “Il suo miglioramento ogni anno da quando lo abbiamo scelto ci ha portato a questo giorno. Siamo convinti che continuerà a migliorare”.