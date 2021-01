Mercato, Pirlo si aspetta la punta last minute

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato di mercato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna: “Non aspettiamo niente, sappiamo che il mercato è fatto di opportunità, ma in qualsiasi caso non cambierà l’equilibrio della nostra squadra. Una punta? Stiamo guardando, non è che ci sia tanto in giro. Magari sarà una cosa last minute. Non abbiamo l’obbligo, se ci sarà l’opportunità bene, altrimenti siamo contenti di quello che abbiamo”.

Il Maestro ha anche analizzato la prestazione di Bernardeschi, che per molti è in odore di addio: “Ha fatto una buona partita. Una gara di corsa di inserimento, bravo a farsi trovare in zona gol poi non è stato freddo e lucido a tirare. Durante la partita però ha fatto quello che doveva fare e siamo soddisfatti così”.

