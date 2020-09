Mercato Roma: con Max Allegri può arrivare un bomber

Si intensificano le voci di un possibile approdo a Roma di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il tecnico toscano e il club giallorosso avrebbero già allacciato i primi contatti, con i capitolini pronti a presentare all’ex Juventus un piano di crescita ambizioso che possa convincerlo a sposare la causa del nuovo proprietario Dan Friedkin, deciso a cambiare volto alla società.

I contatti potrebbero moltiplicarsi nei prossimi giorni, soprattutto ora che la posizione dell’allenatore Paulo Fonseca non sarebbe così salda. Il cambio di rotta, riferiscono le indiscrezioni, potrebbe arrivare già ad ottobre, durante la sosta delle Nazionali, se le prossime due partite dei capitolini non saranno convincenti e non arriverà la svolta richiesta dagli americani.

Allegri è quindi il candidato numero uno alla successione di Fonseca in caso la situazione precipitasse: con lui potrebbe sbarcare nella capitale anche un suo fedelissimo, Mario Mandzukic. Lo riporta calciomercato.it. L’ex attaccante della Juve è attualmente svincolato dopo l’esperienza in Qatar, e potrebbe diventare una pedina preziosa per il nuovo corso. Per l’ultimo contratto della sua carriera, Mandzukic potrebbe accettare un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione.

Friedkin pianifica rivoluzioni anche a livello dirigenziale: secondo Il Tempo, nel mirino dell’imprenditore statunitense ci sarebbe Ralf Rangnick, il manager che a lungo ha trattato un possibile arrivo al Milan: con lui ha avuto un contatto nelle scorse settimane, e l’impressione sarebbe stata molto positiva. Più lontano invece il dirigente della Juve Fabio Paratici, che sembra tentato da mete estere come il Barcellona.

OMNISPORT | 21-09-2020 16:14