Mercato Salernitana: non solo Diallo, riaperta una pista in attacco

13-08-2022 16:04

Potenziale svolta nella caccia al centravanti da parte della Salernitana, ormai in corso da circa un mese ma senza aver ancora trovato una soluzione definitiva. Il club granata è in attesa di una risposta dallo Strasburgo per Habib Diallo, attaccante senegalese per il quale è stata fatta un’offerta da circa 12 milioni di euro che però non è stata ancora accettata. Nel frattempo però si è riaperta una pista che sembrava chiusa, stavolta dalla Premier League.

Pare infatti che il Nottingham Forest si sia ritirato dalla corsa a Neal Maupay, attaccante franco argentino classe 1996 con alle spalle 102 presenze e 26 reti con la maglia del Brighton. Il club neopromossa, che ha già “pescato” in Italia ingaggiando l’atlantico Remo Freuler, sembrava in vantaggio sul giocatore ma ora l’offerta presentata a suo tempo dalla Salernitana (15 milioni di sterline) potrebbe essere quella giusta per portarlo in Serie A.