05-01-2022 09:22

Come riportato da Sky Sport, Rincon è ad un passo dal trasferirsi alla Sampdoria. Per lui pronto un contratto di sei mesi (il quasi 34enne venezuelano andava a scadenza di contratto con il Torino al termine della stagione in corso).

Curiosamente Rincon, dopo aver indossato le maglie di Juventus e Torino, sta per giocare con entrambe le squadre di Genova (è già stato tra le fila del Grifone). La fumata bianca è attesa a breve.

OMNISPORT