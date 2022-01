27-01-2022 08:58

Dopo aver messo a segno il colpo Sensi, la Sampdoria sarebbe al lavoro per completare il reparto offensivo con un elemento di qualità. Tantissimi i nomi in gioco.

Piacerebbe Defrel del Sassuolo (costo elevato), attenzione anche alle alternative Puskas (ex Inter) e Supryaga, attualmente in forza alla Dinamo Kiev. Da non escludere anche Nsame, 28enne centravanti dello Young Boys.

