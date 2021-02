Mercato: scatta l'ora dei super parametri zero

La finestra di mercato invernale si è chiusa. Ogni club ha provato a fare del proprio meglio, nonostante il momento economico difficile, per migliorare le varie rose. Ora, però, si apre il capitolo dei parametri zero.

Mai come quest’anno, sono tantissimi i top player che vedranno i propri contratti scadere al termine della stagione in corso. Molti potrebbero rinnovare ma tanti sarebbero già al lavoro per trovare una nuova squadra.

Aspettando notizie su Leo Messi, attenzione ai due rossoneri Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il Diavolo non vuole perderli e sta affrettando i tempi per arrivare alla classica fumata bianca. Per il portiere c’è il nodo clausola rescissoria, per il turco il problema è l’ingaggio (ballerebbero 1,5 milioni di euro tra offerta e richiesta).

In tanti si stanno interrogando anche sul futuro di Franck Ribery. Il 37enne francese vuole continuare a giocare. Firenze lo ama ma il Monza pare potergli garantire una nuova sfida professionale intrigante.

Tanti club anche su Sergio Aguero. Il 32enne attaccante del Manchester City sembra destinato a lasciare Guardiola. Farebbe comodo a tanti club. Da non escludere il tentativo anche di qualche big italiana.

I difensori centrali sono sempre più richiesti. Per questo sarà interessante capire che cosa deciderà di fare Sergio Ramos, in scadenza di contratto con il Real Madrid (il rinnovo non è semplice, lo spagnolo chiede un accordo pluriennale).

La lista dei super parametri zero è ancora lunga. Tra gli altri, ci sono Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco, Henrix Mkhitaryan è in scadenza con la Roma e Memphis Depay ha voglia di nuovi stimoli.

OMNISPORT | 03-02-2021 09:06